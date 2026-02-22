Ngritet çmimi i mishit në Kosovë

Lajme

22/02/2026 15:28

Pas rritjeve të përgjithshme të çmimeve të ushqimeve, qytetarët e Kosovës po përballen edhe me një rritje të çmimit të mishit.

Sipas të dhënave të Agjencia e Statistikave të Kosovës, çmimi që mishtoret paguajnë nga fermerët u rrit gjatë vitit të kaluar për 4.5%, duke u reflektuar direkt tek konsumatorët.

Nga viti 2020 deri në 2025, çmimet e produkteve blegtorale janë rritur gjithsej për 53%, duke intensifikuar shqetësimet për shtrenjtimin e vazhdueshëm të mishit.

