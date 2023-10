Ngjarje e rëndë: Përleshje fizike me goditje në fytyrë e sportistëve në garën me vetura Një ngjarje e rëndë ka shënuar garën e kampionatit me vetura të shpejta në Talladega të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Piloti me eksperiencë Matt Crafton (47) nokautoi brutalisht kolegun e tij më të ri Nick Sanchez (22) pas një gare në të cilën ata patën një duel të ashpër në pistë, raportojnë mediat e…