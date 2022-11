Në Kosovë janë 447 persona me tuberkuloz, Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve Numri i rasteve të prekurve me tuberkuloz në Kosovë, muajt e fundit është në rritje. Sipas specialisteve, për këtë rritje ka ndikuar periudha e pandemisë. Ministria e Shëndetësisë thotë se aktualisht në Kosovë janë 447 raste me të prekur, ndërsa Prishtina prin me numrin më të madh. 373 raste me tuberkuloz janë shënuar gjatë këtij…