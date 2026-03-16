Mustafa: Në QKUK mungojnë stentat, Kurti merret me plane për zgjedhje
Deputeti i Partia Demokratike e Kosovës, Arben Mustafa, ka reaguar lidhur me raportimet për mungesë të stentave në Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), duke adresuar kritika ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe qeverisë aktuale.
Në një reagim të publikuar në rrjetin social Facebook, Mustafa ka thënë se, sipas raportimeve, në QKUK po përballet me mungesë të stentave, ndërsa sipas tij vëmendja e qeverisë është e përqendruar në zhvillimet politike në vend.
“Ne QKUK raportohet se mungojnë stentat. Ndërkohë, ai që mori 51% të votave po merret me plane për ta mbajtur vendin të bllokuar dhe për ta çuar në zgjedhje të reja. Kush po e pengon Albin Kurtin dhe qeverinë e tij që ta furnizojë QKUK-në me stenta dhe të shpëtojë jetë?”, ka shkruar Mustafa.
Deputeti nuk ka paraqitur të dhëna shtesë apo burime konkrete lidhur me raportimet për mungesën e stentave në QKUK. Deri më tani, nuk ka pasur një konfirmim zyrtar institucional mbi këtë çështje.
Deklarata e Mustafës mbetet një qëndrim politik i shprehur në rrjete sociale, ndërsa pritet që institucionet shëndetësore ose qeveritare të sqarojnë situatën lidhur me furnizimin me stenta në QKUK.