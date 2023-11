Munishi: Rrahmani e Zhegrova janë zemra e Kosovës, mos i kritikoni palidhje Sonte do të zhvillohet ndeshja Kosovë – Izrael, në “Fadil Vokrri” ne Prishtinë. Për ndeshjen ndaj Kosovës mungon kapiteni Amir Rrahmani, dhe mesfushori Edon Zhegrova mungojnë në këtë ndeshje për shkak të angazhimit me klubin e tyre. Ata janë kritikuar në popinion për faktin se nuk kanë ardhur për të luajtur me Kosovën. Trajneri kosovar…