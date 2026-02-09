Merdare: Konfiskohen rreth 7 kg marihuanë në vlerë rreth 35 mijë euro, arrestohet i dyshuari
Policia e Kosovës, sot ka realizuar një plan taktik të paraprirë nga hetime paraprake, ku në pikën kufitare në Merdare është ndaluar një veturë e dyshuar me targa të huaja, të cilën po e drejtone një mashkull kosovar. Në veturë, gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar rreth 7 kg substancë e dyshuar narkotike e llojit…
Lajme
Policia e Kosovës, sot ka realizuar një plan taktik të paraprirë nga hetime paraprake, ku në pikën kufitare në Merdare është ndaluar një veturë e dyshuar me targa të huaja, të cilën po e drejtone një mashkull kosovar.
Në veturë, gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar rreth 7 kg substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë, në vlerë tregu rreth 35 mijë euro.
Policia më pas i ka kontrolluar shtëpinë e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe sekuestruar:
· 7 kg substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë (e ndarë në 24 paketime),
· 4 vetura,
· 1 telefon,
· 9 paketime me qese plastike, dy rollne plastike,
· 2 aparate për vakum,
· 2 peshore digjitale si dhe prova tjera materiale që ndërlidhen me rastin.
“Lidhur me rastin, personi i dyshuar është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në ndalim për 48 orë”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/