Mbi 58 milionë euro buxheti i Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit për vitin 2027

Ministria e Kulturës dhe Turizmit do të ketë buxhet mbi 58 milionë euro për vitin 2027. Kështu ka bërë të ditur ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, përmes një postimi. Ajo ka thënë se ky buxhet përfaqëson mbështetje për artin, librin dhe botimet, trashëgiminë kulturore, institucionet e kulturës, sektorët kreativë dhe zhvillimin e turizmit.…

Lajme

02/11/2026 23:24

Ministria e Kulturës dhe Turizmit do të ketë buxhet mbi 58 milionë euro për vitin 2027.

Kështu ka bërë të ditur ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, përmes një postimi.

Ajo ka thënë se ky buxhet përfaqëson mbështetje për artin, librin dhe botimet, trashëgiminë kulturore, institucionet e kulturës, sektorët kreativë dhe zhvillimin e turizmit.

“Vazhdojmë të punojmë për më shumë mundësi për artistët dhe krijuesit, institucione më të fuqishme kulturore, mbrojtjen e identitetit dhe vlerave tona, si dhe zhvillimin e turizmit”, ka shkruar Bogujevci.

Artikuj të ngjashëm

November 3, 2026

Ushtarët hungarezë dhe zviceranë të KFOR-it stërviten me helikopterë në Kosovë...

November 2, 2026

Anulohet tenderi “ekstrem emergjent” për blerjen e gomave dimërore për policinë...

November 2, 2026

Fruthi në rritje në Kosovë, 269 raste të konfirmuara deri më 1 nëntor

November 2, 2026

Irani: Mund ta rihap Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, nëse...

November 2, 2026

Beteja për Kongresin, test për Trumpin

November 2, 2026

Zelensky kushtëzon ndalimin e sulmeve ndaj rafinerive ruse me raketat Patriot

Lajme të fundit

Ushtarët hungarezë dhe zviceranë të KFOR-it stërviten me...

Arlinda në BBVK5: Askush nuk mund të ma...

Anulohet tenderi “ekstrem emergjent” për blerjen e gomave...

Fruthi në rritje në Kosovë, 269 raste të konfirmuara deri më 1 nëntor