Matoshi i reagon Mehmetajt me gjuhë eksplicite: A ma mirë me i’a mbajt zhagun Albinit, a Samisë…
Një shkëmbim postimesh i fortë në rrjetet sociale ka ndezur debat mes gazetarit Lirim Mehmetaj dhe deputetes së Lëvizja Vetëvendosje, Adriana Matoshi.
Mehmetaj i ka drejtuar një sfidë Matoshit duke shkruar:
“E ftoj deputeten ‘e nderuar’ Ardiana Matoshin me dal si shpejt e shpejt me naj status për Sami Lushtakun najsen se shkuan për lesh… Hhahahahahahha…”
Teksa deputetja Matoshi nuk ka ngurruar të përgjigjet menjëherë, duke përdorur ton po aq provokues dhe duke nxjerrë në pah qëndrimin e saj mbi situatën politike:
“E ftoj ‘gazetarin’ e panderuar Lirim paluskën, a ma mire me ia majt zhagun Albinit, a topthat Samise”, ka shkruar Matoshi.
Ky shkëmbim ka nxitur debat të gjerë në rrjetet sociale, duke reflektuar tensionet politike. /Lajmi.net/