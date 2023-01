Manipulim i madh në “BBVA”: Blihen “Likes” për Olta Gixharin, tentohet mposhtja e Luizit me profile të rreme Një rast i paprecedent ka ndodhur në “Big Brother Vip Albania”. “Vëllau i madh” i ka vënë në një sfidë me njëri-tjetrin banorët. Ata kanë përformuar pika artistike të ndryshme, në një show të organizuar sonte brenda shtëpisë, shkruan lajmi.net. Fituesi, siç sqaronte produksioni, do të ishte personi apo çifti që merr më shumë pëlqime…