Manchester United fiton pastër ndaj Evertonit, goli i Garnachos do të mbahet mend gjatë Manchester United mori fitoren e tretë radhazi në Premier League teksa mposhti me shifrat 0-3 në udhëtim te Evertonin. Djajtë e Kuq e nisën ndeshjen në mënyrë të shkëlqyer ndërsa në minutën e tretë gjetën golin e avantazhin me anë të Garnachos. Argjentinasi realizoi një gol të jashtëzakonshëm duke ekzekutuar mjeshtërisht një gërshëra me topin…