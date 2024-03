Man City mposht United – Foden vulosi fatin e kësaj ndeshjeje Në derbin e xhiros së 27-të të kampionatit anglez të futbollit, Manchester City mposhti me përmbysje rivalin e qytetit Manchester United me rezultat 3:1, duke iu afruar me një pikë pas liderit Liverpool. Heroi i fitores së kampionëve aktualë të Evropës dhe Anglisë ishte Phil Foden (56, 81), dhe Erling Haaland (90+2), ndërsa Marcus Rashford…