Mallorca shpreson që Muriqi të rikthehet në ndeshjen me Realin Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, do të jetë mungesa më e madhe e Mallorcas në javët në vazhdim. Sulmuesi u lëndua në ndeshjen e “Dardanëve”, kundër Izraelit dhe sipas raportimeve ai pritet të mungojë deri në katër deri në gjashtë javë, shkruan lajmi.net. Sipas gaztës spanjolle, AS, Mallorca shpreson që Muriqi të rikthehet për ndeshjen…