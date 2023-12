Liverpool – United, formacionet zyrtare

Takimi zhvillohet në “Anfield” me fillim nga ora 17:30, shkruan lajmi.net.

Skuadra e Jurgen Klopp mundi rivalët e tyre 7-0 sezonin e kaluar dhe do të kërkojë përsëri rezultat pozitiv për të mbajtur hapin me Arsenalin.

Liverpool mund të kalojë gjashtë pikë mbi Manchester Cityn me një fitore dhe të mbetet mbrapa vetëm Arsenalit.

Nga ana tjetër, kriza që përfshiu United u thellua pasi ata u eliminuan nga kompeticionet Evropiane dhe presioni po rritet mbi Eric ten Hag.

Skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare. /Lajmi.net/

Liverpool:

