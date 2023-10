Lille publikon formacionet zyrtare, Zhegrova në bankën rezervë Lille do të përballet me Ki Klaksvik në kuadër të Ligës së Konferencës. Skuadra franceze e ka filluar me fitore këtë kompeticion edhe gjendet në vendin e parë në grup, pas vetëm një ndeshje të zhvilluar. Paulo Fonseca ka publikuar formacionet zyrtare dhe ka vendosur që yllin e Kosovës, Edon Zhegrovën ta lërë në bankën…