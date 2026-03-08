Liburn Aliu viziton Fadil Fazliun pas kthimit nga Haga, kërkon lirimin e ish-krerëve të UÇK-së
Ish-ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook se ka vizituar Fadil Fazliu, i cili së fundmi është kthyer nga Haga.
Aliu i ka uruar atij shëndet dhe lirimin e plotë, si dhe ka shprehur mbështetje për bashkëluftëtarët e tjerë që po mbahen në paraburgim në Kosovo Specialist Chambers.
“Në vizitë te Fadil Fazliu që sapo na erdhi nga Haga. I urojmë shëndet dhe lirim të plotë bashkë me shokët që po mbahen padrejtësisht në Hagë”, ka shkruar Aliu.
Ai gjithashtu theksoi se lufta çlirimtare e popullit të Kosovës mbetet themeli i lirisë së vendit.
“Lufta çlirimtare e popullit tonë është themeli i lirisë sonë dhe çdo sulm mbi të është sulm mbi të gjithë ne”, ka shkruar Aliu në postimin e tij. /Lajmi.net/