Lajm i mirë për qytetarët, miratohet në Kuvend Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm Shëndetësor

Lajme

23/04/2026 12:01

Në Kuvendin e Kosovës sot është votuar në lexim të dytë, Ligji për Sigurimin e detyrueshëm shëndetësor.

Ky ligj, ka kaluar me 80 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka thënë se qytetarët shumë shpejtë do të kenë sigurime shëndetësore. /Lajmi.net/

