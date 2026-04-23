Lajm i mirë për qytetarët, miratohet në Kuvend Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm Shëndetësor
Në Kuvendin e Kosovës sot është votuar në lexim të dytë, Ligji për Sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Ky ligj, ka kaluar me 80 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka thënë se qytetarët shumë shpejtë do të kenë sigurime shëndetësore. /Lajmi.net/
Lajme
Në Kuvendin e Kosovës sot është votuar në lexim të dytë, Ligji për Sigurimin e detyrueshëm shëndetësor.
Ky ligj, ka kaluar me 80 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.
Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka thënë se qytetarët shumë shpejtë do të kenë sigurime shëndetësore. /Lajmi.net/