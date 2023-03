Kurti takohet me ambasadorët në Qeveri Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti aktualisht është duke zhvillua një takim me ambasadorët e akredituar në Kosovë. Takimi po zhvillohet në ndërtesën e Qeverisë dhe vjen pas dakordimit që pati në Ohër me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq lidhur me aktin e zbatimit. Kurti sot është pyetur për media lidhur me marrëveshjen por nuk ka…