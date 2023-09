Kjo është shuma e parave që do të arkëtojë fituesi i Ligës së Kampionëve në këtë edicion

Pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve mbetet objektivi kryesor i klubeve evropiane.

Pjesëmarrja në Ligën e Kampioneve këtë sezon, ku formati do të jetë i njëjtë me ato të viteve të fundit, është një “bekim” për klubet pasi do të kenë mundësi që të arkëtojnë shumë të mëdha eurosh.

Edicionin e kaluar fituesi, Manchester City, arkëtoi plot 80 milionë euro. Ndërkohë që në këtë sezon pritet se fituesja do të ketë shansin të përfitojë një shifër disi më të madhe rreth 84.14 milionë euro.

UEFA ka bërë me dije se shuma e cila do të ndahet mes skuadrave në bazë të paraqitjeve do të jetë e përafërt me atë të edicionit të kaluar pra rreth 2.03 bilionë euro.