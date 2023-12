Këto janë formacionet zyrtare të lojës Genoa-Inter Janë publikuar formacionet zyrtare të ndeshjes mes Genoas dhe Interit, e vlefshme për javën e 18-të në Serie A. Interi do të kërkojë me ngulm fitoren sonte për ta mbyllur vitin 2023 mbarë dhe në pozitën e parë në tabelë. Aktualisht, zikaltrit prijnë me 44 pikë, katër më shumë se Juventusi. Në anën tjetër, Genoa…