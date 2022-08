“Injorancë, deluzion” – Çitaku çuditet me postimin e këshilltarit të Kurtit Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku i ka reaguar në një postim Hysamedin Ferajt, këshilltarit të kryeministrit Kurti i cili dje në një postim u lëshua në konkluza në lidhje me takimin e të parit të Qeverisë me shefin e NATO-s, Jens Stoltenberg. Çitaku, deklaratat e Ferajt i ka quajtur injorancë, shkruan lajmi.net. “Ka pasë thanë…