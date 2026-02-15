Incident në Drenas, sulmohet një mjeke – arrestohet i dyshuari
Një person është arrestuar Drenas pasi kishte sulmuar fizikisht një mjeke gjatë trajtimit mjekësor.
Siç njofton Policia e Kosovës, i dyshuari, që ishte në trajtim për një rast dhune në familje, ka kërkuar ndihmë mjekësore, por gjatë procedurës ka goditur mjeken.
Rasti është në procedurë hetimore dhe autoritetet po punojnë për sqarimin e të gjitha detajeve të ngjarjes.
Njoftimi i plotë:
Gllogoc / 14.02.2026 – 17:15. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti në një rast dhunë në familje kishte kërkuar trajtimi mjekësor dhe gjatë trajtimit mjekësorë ka sulmuar fizikisht doktorin, viktimën f/k. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. Rastin është në procedurë hetimore.