Ymeri: ZRrE nuk ka lejuar rritje të tarifave për NEMO, kjo nuk ka të bëj me tarifat tona si konsumatorë të KESCO-s
Deputetja e zgjedhur e LDK-së, Janina Ymeri ka sqaruar vendimin që ka marrë sot Zyra e Rregullatorit të Energjisë.
Ajo ka thënë se vendimi i sotëm nuk lejon rritje të tarifave për NEMO, që ka thënë se ka të bëj me operatorin e nominuar për tregti të energjisë elektrike.
“Ky vendim nuk ka të bëj me tarifat tona si konsumatorë të KESCO-së. Dmth për ne ende nuk është marr vendimi të paktën zyrtarisht deri në këtë moment”, ka shkruar Ymeri në Facebook.
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur mbledhjen e parë të Bordit për vitin 2026-ë, në të cilën ka shqyrtuar kërkesën për përcaktimin e të hyrave dhe tarifave të NEMO për periudhën 2026–2028, duke theksuar se lista e tarifave për Kosovën propozohet të mbetet e pandryshuar dhe se nuk bëhet fjalë për rritje të tarifave të energjisë. /Lajmi.net/
