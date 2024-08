IKShPK: Mbi 50 raste të reja në ditë me COVID-19

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur se vërehet që nga fillimi i muajit gusht të këtij viti, vërehet ngritje e numrit të rasteve të raportuara me COVID-19.

Ky institut, në një përgjigje ka bërë të ditur se në javët e fundit, janë raportuar mesatarisht 54 raste në ditë.

“Krahasuar me periudhën e e njëjtë të vitit të kaluar si dhe muajit paraprak, nga fillimi i muajit gusht 2024, vërehet ngritje e numrit të rasteve të raportuara me COVID-19, veçanërisht në javën e fundit, me mesatare prej 54 rasteve pozitive të raportuara në baza ditore”, thuhet në përgjigjen e IKShPK-së.

Duke iu referuar të dhënave në nivel global, IKShPK-ja për Klankosova.tv tha se COVID-19 duket se po vendoset në një model të arritjes së pikut dy herë në vit.

“Një në dimër dhe një në verë, dhe ndryshe nga gripi, i cili ka një valë në dimër dhe pothuajse asnjë rast më pas, infeksionet e COVID-19 mund të rriten ndërmjet valëve”, thuhet tutje në përgjigje./klankosova