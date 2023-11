Ibrahimoviçi i Kosovës i shënon Torinos

Ai ka shënuar për Frosinonen për rezultatin 0:1, në minutën e pestë.

Për sulmuesin ky është goli i parë për klubin, pasi te Frosinone është transferuar si huazim nga Bayern Munichu.

Arijon Ibrahimovic (2005) scores his first professional goal, originally from Prizren he is eligible to play for Kosovopic.twitter.com/tWNLUTXvS2

