Haxhiu: Para dy jave jam njoftuar nga Kusari-Lila që audio-incizimi me Radojiçiq është i manipuluar

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka thënë se shefja e Grupit Parlamentar, Mimoza Kusari-Lila nuk ka bërë pazare me kryekriminelin, Millan Radojçiq dhe as nuk i ka shkuar në vilë si politikanë të tjerë.

Haxhiu ka thënë se audio-incizimet e publikuar nga gazeta “Nacionale” janë të montuara dhe për këtë duhet të veprojë prokuroria.

“Zonja Kusari-Lila nuk ka bërë pazare me Millan Radojçiqi dhe nuk i ka shku në vila, qysh pretendohet që i kanë shku politikanët tjerë. Nuk kanë bërë pazare, nuk kanë folur për kompanitë që i ka pasur ai, për vendimet të paligjshme… ka pasur një funksion në Listën Serbe… Ai audio-inçizimi është I manipuluar, nuk e di a e ka Mimoza Kusari, kërkoj shumë ndjesë nëse e thashë para saj nëse nuk e ka thënë deri më tani.

Unë e inkurajoj Mimozën që me përmend por edhe prokurorinë sepse nëse e kanë manipuluar këtë dikush duhet të jap përgjegjësi, nëse personi në fjalë thotë se para se me pubiliku e kam konfirmuar se nuk është e montuar atëherë është situatë e njëjte. Para dy jave jam njoftuar nga Kusri-Lila që është i manipuluar, këtu ka punë prokuroria… as Mimoza Kusari e as Albin Kurit nuk e kanë prit në zyre e as nuk kanë bërë pazare”, ka thënë Haxhiu në “Debat Plus”.