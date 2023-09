Haradini pas emërohet president i FC Prishtinës: Klubi e ka vlerën më të madhe se ne që jemi duke kaluar dhe ata që do të vijnë

Sot (e enjte) është mbajtur Kuvendi i jashtëzakonshëm i FC Prishtinës, ku janë kryer disa transaksione të brendshme, me Rrahman Haradinin, i cili ka bërë thuajse të gjitha aksionet dhe tashmë është aksionari më i madh në klubin kryeqytetas.

Rrahman Haradini premton se do të mundohet ta kthejë FC Prishtinën në majat e futbollit kosovar.

Presidenti i ri i FC Prishtinës, Rrahman Haradini e ka komentuar largimin e disa prej aksionarëve të klubit, përfshirë këtu edhe Remzi Ejupin.

“Klubi e ka vlerën më të madhe se krejt ata që kanë kaluar, ne që jemi duke kaluar dhe ata që do të vijnë, pra klubi mbetet më i vlefshmi për të gjithë ne. Vullneti ynë ka qenë, është dhe do të mbetet që ta qesë në binarë, që ta kthejë si i ka hije, që t’ia kthejë klubit reputacionin dhe ku e ka vendin”, deklaroi Haradini pas mbledhjes së sotme të kryesisë së klubit.

Sa u përket borxheve eventuale ndaj lojtarëve, siç spekulohet në opinion, Haradini ka siguruar se për momentin me lojtarët aktuale me rroga klubi është zero me zero, pra nuk iu ka borxhe.