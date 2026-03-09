Gjyqtari Radomir Laban kërkoi përjashtimin nga vendimmarrja për dekretin, Kushtetuesja refuzoi

Gjykata Kushtetuese ka bërë të ditur se gjyqtari serb Radomir Laban ka kërkuar përjashtim nga vendimmarrja në Dekretin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit, por “kërkesa i është refuzuar njëzëri”. Kështu u njoftua në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, i cili ka vendosur masë të përkohshme me të cilën ia ndalon Presidentes dhe Kuvendit çdo veprim…

Lajme

09/03/2026 19:28

Gjykata Kushtetuese ka bërë të ditur se gjyqtari serb Radomir Laban ka kërkuar përjashtim nga vendimmarrja në Dekretin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit, por “kërkesa i është refuzuar njëzëri”.

Kështu u njoftua në vendimin e Gjykatës Kushtetuese, i cili ka vendosur masë të përkohshme me të cilën ia ndalon Presidentes dhe Kuvendit çdo veprim deri më 31 mars.

Çështja e gjyqtarit është përfshirë në pikën 10 si në foton më poshtë:

Gjyqtari në fjalë ishte cilësuar me “veprimtari të rrezikshme” nga Osmani, kur në vitin 2025 ajo kishte tërhequr kërkesën që e kishte dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese lidhur me konstituimin e Kuvendit, pas caktimit të Radomir Laban si gjyqtar raportues në këtë rast.

Artikuj të ngjashëm

March 9, 2026

Sveçla takon zyrtarin e Komisionit Evropian në Salzburg, diskutohet siguria dhe...

March 9, 2026

Kosova në dilemë institucionale: Kuvendi i shpërndarë, Qeveria në detyrë?

March 9, 2026

Ky është vendimi i plotë i Kushtetueses lidhur me dekretin e...

March 9, 2026

Ministrja Mimoza Kusari Lila reagon për kërcënimet ndaj presidentes Osmani

March 9, 2026

Nën udhëheqjen e Mojtaba Khameneit, Irani nis sulme kundër Izraelit dhe...

March 9, 2026

Ligjvënësit amerikanë debatojnë për ndikimin e luftës në Iran mbi Ukrainën...

Lajme të fundit

“Ke hequr bluzën për me ndez”, Edisa në...

Sveçla takon zyrtarin e Komisionit Evropian në Salzburg,...

Kosova në dilemë institucionale: Kuvendi i shpërndarë, Qeveria në detyrë?

Ky është vendimi i plotë i Kushtetueses lidhur...