Gjykata merr vendim për Lundrim Beqirin, i akuzuar për vrasjen e vitit të kaluar në Mitrovicë

Lajmin për caktimin e kësaj mase ndaj të dyshuarit Beqiri, e ka konfirmuar për “Betimi për Drejtësi”, gjyqtarja e procedurës paraprake, Pranvera Ademi.

I dyshuari Beqiri, është arrestuar më 4 korrik 2022, pas 9 muajsh në arrati, pasi më 1 dhjetor 2021 është shpallur në kërkim nga Policia e Kosovës.

Gjyqtarja Ademi konstatoi se është aprovuar kërkesa e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit Lundrim Beqiri.

Ky vendim është marrë pasi gjykata vlerësoi se janë përmbushur kushtet e nevojshme për caktimin e paraburgimit, duke u bazuar në ekzistimin e rrezikut të ikjes së të dyshuarit, në peshën e veprës penale, rrethanave në të cilat është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale dhe sjelljen e mëparshme, që tregojnë rrezikun se ai mund ta përsërisë veprën penale.

Kështu, masat më të buta për sigurimin e pranisë së të pandehurit, të parapara në nenin 173 të KPPK-së do të ishin të pamjaftueshme për të siguruar praninë e të dyshuarit, të parandalojë përsëritjen e veprës penale dhe të sigurojë zbatimin e suksesshëm të procedurës penale.

Ndryshe, më 30 tetor 2021, në Mitrovicë në rrugën “Artim Jashari”, Lundrim Beqiri dyshohet së bashku edhe me të akuzuarin Ardit Zymeri, me dashje kanë privuar nga jeta A.M, deri më tani për motive të panjohura.

jykata Themelore në Mitrovicë ndaj të akuzuarit të dytë ka caktuar masën e paraburgimit më 4 nëntor 2021, pasi i njëjti ishte vetëdorëzuar në polici, ndërsa i dyshuari Beqiri ishte në arrati që nga ajo kohë e deri më 4 korrik 2022, kur është arrestuar nga policia.

Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë më 29 mars 2022 kundër të akuzuarit Ardit Zymeri, ngjarja kishte ndodhur në atë mënyrë që përderisa tani i ndjeri M. së bashku me dëshmitarin Florent Kamberi ishin duke qëndruar në udhëkryqin e rrugës “Artim Jashari” dhe “Aziz Zhilivoda”, aty me veturë afrohen dy të pandehurit, dhe i pandehuri Lundrim i drejtohet atyre me fjalët “pse po na këqyrni”, ku pastaj Florenti i përgjigjet “kërkush nuk po të këqyr po vazhdo rrugën”.

Gjithmonë sipas aktit akuzues, i pandehuri Lundrim prapë u drejtohet me fjalët “ju nuk guxoni me më këqyr se unë jam Lundrim Beqiri dhe ja u q* robt” atëherë të pandehurit Beqiri dhe Zymeri dalin nga vetura dhe i pandehuri Lundrim me thikë e godet tani të ndjerin A.M në gjoks dhe atë në zonën e zemrës me depërtim në mushkrinë e majtë si dhe në parabarkushën e majtë të zemrës me thellësi të plagës afër 6-7 cm, po ashtu viktimës i shkakton plagë prerëse shpuese në shpatullën e majtë me thellësi afër 4-5 cm.

Tutje, në aktakuzë thuhet se i pandehuri Ardit kishte vazhduar ta godas tani të ndjerin A.M me grushte dhe shqelma në pjesë të ndryshme të trupit ku pas reagimit të personave Ali Muja, Florik Qitaku dhe Egzon Bajrami, dy të pandehurit futen në veturë dhe me shpejtësi vihen në arrati.

Aktakuza thotë se tani i ndjeri A.M meqë kishte gjakderdhje të madhe nga gjoksi, fillimisht është dërguar në spitalin rajonal në Mitrovicë dhe për shkak të gjendjes së rëndë transferohet në QKUK në Prishtinë, ku i njëjti nuk arrin t’i mbijetojë plagëve dhe vdes.

Me këtë, të njëjtit sipas prokurorisë thuhet se kanë kryer veprën penale “Vrasje” nga neni 172 e lidhur me nenin 31 të Kodit Penal.