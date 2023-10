Gjest i turpshëm: Tifozët e Sheffild United tallën me foton e djaloshit 6-vjeçar, i cili vdiq nga kanceri

Sidomos, jo kur një djalë gjashtëvjeçar që ka vdekur nga kanceri përdoret për sharje dhe tallje.

Kjo është pikërisht ajo që kanë bërë dy tifozë të Sheffield kur përdorën një foto të një vogëlushi.

Fotoja e tyre shumë shpejt u bë virale në rrjetet sociale.

Two Sheffield Wednesday fans after they played Sunderland last night…

Ban them for life. pic.twitter.com/h2njiV5kt8

— george (@StokeyyG2) September 30, 2023