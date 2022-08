Gjashtë mijë euro veç udhëtime në SHBA: Sa shpenzoi ministri Latifi me stafin e tij për gjashtë muaj? Nga muaji janar i këtij viti deri në korrik, Ministri i Shëndetësisë, Rifat Latifi me kabinetin e tij, shpenzuan rreth gjashtë mijë euro për udhëtimet në SHBA. Latifi pagoi edhe nga gjepi i tij. Në shumë raste tregon arsyen pse është kthyer në Kosovë, raporton T7. Por, kur nuk kishin kaluar as dy muaj nga…