FSK realizon ushtrimin ndërinstitucional “Digital Siege 2026” për forcimin e sigurisë kibernetike

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka realizuar ushtrimin ndërinstitucional “Digital Siege 2026”, me qëllim të avancimit të kapaciteteve profesionale dhe forcimit të gatishmërisë për përballimin e incidenteve kibernetike. Ushtrimi është organizuar nga Njësia e Sinjaleve dhe Kibernetikës, përmes Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike të FSK-së, në bashkëpunim me kompaninë SimSpace. Në të kanë…

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22/10/2026 16:47

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka realizuar ushtrimin ndërinstitucional “Digital Siege 2026”, me qëllim të avancimit të kapaciteteve profesionale dhe forcimit të gatishmërisë për përballimin e incidenteve kibernetike.

Ushtrimi është organizuar nga Njësia e Sinjaleve dhe Kibernetikës, përmes Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike të FSK-së, në bashkëpunim me kompaninë SimSpace.

Në të kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve publike, akademike dhe bankare të Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit të FSK-së, aktiviteti kishte për qëllim testimin e gatishmërisë institucionale për reagim ndaj incidenteve kibernetike, zhvillimin e aftësive profesionale dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve në fushën e sigurisë kibernetike.

Gjatë ushtrimit, krahas pjesës teorike, janë zhvilluar edhe skenarë të ndryshëm praktikë për trajtimin dhe menaxhimin e incidenteve kibernetike.

Përmes këtyre skenarëve, pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të angazhohen në simulime që synojnë përmirësimin e reagimit dhe koordinimit në rast të kërcënimeve në hapësirën kibernetike.

FSK ka vlerësuar se ushtrimi “Digital Siege 2026” dëshmon rëndësinë e përgatitjes profesionale, koordinimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional për përballimin e sfidave gjithnjë në rritje të sigurisë kibernetike.

“Realizimi i këtij ushtrimi synon të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për të reaguar në mënyrë efektive ndaj incidenteve dhe kërcënimeve kibernetike”, theksohet në fund të njoftimit.

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