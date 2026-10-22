FSK realizon ushtrimin ndërinstitucional “Digital Siege 2026” për forcimin e sigurisë kibernetike
Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka realizuar ushtrimin ndërinstitucional “Digital Siege 2026”, me qëllim të avancimit të kapaciteteve profesionale dhe forcimit të gatishmërisë për përballimin e incidenteve kibernetike. Ushtrimi është organizuar nga Njësia e Sinjaleve dhe Kibernetikës, përmes Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike të FSK-së, në bashkëpunim me kompaninë SimSpace. Në të kanë…
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Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka realizuar ushtrimin ndërinstitucional “Digital Siege 2026”, me qëllim të avancimit të kapaciteteve profesionale dhe forcimit të gatishmërisë për përballimin e incidenteve kibernetike.
Ushtrimi është organizuar nga Njësia e Sinjaleve dhe Kibernetikës, përmes Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike të FSK-së, në bashkëpunim me kompaninë SimSpace.
Në të kanë marrë pjesë përfaqësues të institucioneve publike, akademike dhe bankare të Republikës së Kosovës.
Sipas njoftimit të FSK-së, aktiviteti kishte për qëllim testimin e gatishmërisë institucionale për reagim ndaj incidenteve kibernetike, zhvillimin e aftësive profesionale dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve në fushën e sigurisë kibernetike.
Gjatë ushtrimit, krahas pjesës teorike, janë zhvilluar edhe skenarë të ndryshëm praktikë për trajtimin dhe menaxhimin e incidenteve kibernetike.
Përmes këtyre skenarëve, pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të angazhohen në simulime që synojnë përmirësimin e reagimit dhe koordinimit në rast të kërcënimeve në hapësirën kibernetike.
FSK ka vlerësuar se ushtrimi “Digital Siege 2026” dëshmon rëndësinë e përgatitjes profesionale, koordinimit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional për përballimin e sfidave gjithnjë në rritje të sigurisë kibernetike.
“Realizimi i këtij ushtrimi synon të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për të reaguar në mënyrë efektive ndaj incidenteve dhe kërcënimeve kibernetike”, theksohet në fund të njoftimit.