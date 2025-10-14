Fitoren ndaj Serbisë, Manaj ia kushton fëmijëve dhe grave të luftës në Kosovë
Sport
Sulmuesi i Shqipërisë, Rey Manaj, shënoi golin e fitores kundër Serbisë të shtunën.
Me golin e tij, Shqipëria arriti një fitore të madhe në Leskovc.
Golin e shënuar, Manaj ua ka kushtuar fëmijëve të luftës në Kosovë, siç ka treguar në një video të publikuar në Instagram.
Të martën në mëngjes, Manaj publikoi videon e golit ndaj Serbisë dhe ua kushtoi fëmijëve gjatë luftës në Kosovë. Në video ai shkroi: “Kjo fitore është për ata”.