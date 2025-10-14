Fitoren ndaj Serbisë, Manaj ia kushton fëmijëve dhe grave të luftës në Kosovë

Sulmuesi i Shqipërisë, Rey Manaj, shënoi golin e fitores kundër Serbisë të shtunën. Me golin e tij, Shqipëria arriti një fitore të madhe në Leskovc. Golin e shënuar, Manaj ua ka kushtuar fëmijëve të luftës në Kosovë, siç ka treguar në një video të publikuar në Instagram. Të martën në mëngjes, Manaj publikoi videon e…

Sport

14/10/2025 19:38

Sulmuesi i Shqipërisë, Rey Manaj, shënoi golin e fitores kundër Serbisë të shtunën.

Me golin e tij, Shqipëria arriti një fitore të madhe në Leskovc.

Golin e shënuar, Manaj ua ka kushtuar fëmijëve të luftës në Kosovë, siç ka treguar në një video të publikuar në Instagram.

Të martën në mëngjes, Manaj publikoi videon e golit ndaj Serbisë dhe ua kushtoi fëmijëve gjatë luftës në Kosovë. Në video ai shkroi: “Kjo fitore është për ata”.

VIDEO

