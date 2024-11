FFK konfirmon se do të ankohet ndaj vendimit të UEFA-s UEFA sot ka marrë vendim rreth ndeshjes Rumani – Kosovë, që u zhvillua të premten në Bukuresht. Shtëpia evropiane e futbollit, vendosi që “Dardanët” ta humbin ndeshjen në tavolinë me rezultat 3:0, kurse pos kësaj kombëtarja u gjobit edhe me 6 mijë euro për shkak të sjellljeve të futbollistëve. E lidhur me këtë ka reaguar…