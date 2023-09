“Euro 2024”: Përfundon ndeshja, Ukraina e befason Anglinë Anglia është ndalur nga Ukraina pas katër fitoreve me radhë. Anglia dhe Ukraina barazuan 1:1 të shtunën, në ndeshjen e vlefshme për Grupin C kualifikues. Oleksandr Zinchenko kaloi ukrainasit në epërsi në minutën e 26-të, para se Kyle Walker të barazonte gjithçka 15 minuta më pas. Anglia mbetet lider i padiskutueshëm me 13 pikë pas…