Erling Haaland thyen një tjetër rekord në Premier League

Manchester City dhe Liverpool FC po garojnë për vendin e parë në tabelën e Premier League në një ndeshje vendimtare.

Golin e parë e shënoi Erling Haaland, i cili është bërë lojtari që më së shpejti ka arritur të 50 gola në Premier League.

ERLING HAALAND IS THE FASTEST TO SCORE 50 PREMIER LEAGUE GOALS (48 APPS) 🤖 pic.twitter.com/if5QKLzR25

— B/R Football (@brfootball) November 25, 2023