Enver Hasani: Vuçiq po tallet me neve – Serbia fitoi me marrëveshjen e Ohrit Ish-kreu i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani ka thënë se me marrëveshjen e Ohrit, ka fituar Serbia. Ai ka pohuar se nëse marrëveshja thotë që duhet të zbatohen të gjitha pikat, atëherë i bie që të zbatohet ajo e vitit 2013, ku nuk njihet vendimi i Kushtetutës, përcjell lajmi.net. Hasani, në Pressing, vlerësoi se Vuçiq po…