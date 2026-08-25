Ekzekutohen pagesat për masat aktive të tregut të punës dhe pushimin e lehonisë

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat për përfituesit e masave aktive të tregut të punës, si dhe për përfitueset e pushimit të lehonisë. Sipas njoftimit të ministrisë, pagesat janë realizuar dhe përfituesit mund t’i marrin ato përmes kanaleve përkatëse.   Ministria nuk ka dhënë detaje të…

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25/08/2026 16:35

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat për përfituesit e masave aktive të tregut të punës, si dhe për përfitueset e pushimit të lehonisë.

Sipas njoftimit të ministrisë, pagesat janë realizuar dhe përfituesit mund t’i marrin ato përmes kanaleve përkatëse.

 

Ministria nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me numrin e përfituesve apo shumën totale të mjeteve të ekzekutuara.

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