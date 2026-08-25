Ekzekutohen pagesat për masat aktive të tregut të punës dhe pushimin e lehonisë
Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat për përfituesit e masave aktive të tregut të punës, si dhe për përfitueset e pushimit të lehonisë. Sipas njoftimit të ministrisë, pagesat janë realizuar dhe përfituesit mund t’i marrin ato përmes kanaleve përkatëse. Ministria nuk ka dhënë detaje të…
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Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat për përfituesit e masave aktive të tregut të punës, si dhe për përfitueset e pushimit të lehonisë.
Sipas njoftimit të ministrisë, pagesat janë realizuar dhe përfituesit mund t’i marrin ato përmes kanaleve përkatëse.
Ministria nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me numrin e përfituesve apo shumën totale të mjeteve të ekzekutuara.