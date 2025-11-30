E jashtëzakonshme: Islam Selmani nënkampion i botës në karate

30/11/2025 11:12

Karateisti kosovar, Islam Selmani, është shpallur nënkampion i botës në kategorinë deri në 60 kilogramë, në Kampionatin Botëror të Karatesë që po mbahet në Kajro.

Në finalen e madhe, Selmani u përball me turkun Eray Samdan, një prej emrave më të fortë të këtij sporti në skenën ndërkombëtare, ku pas një dueli të fortë, ai u rendit i dyti në botë duke fituar medaljen e argjendtë.

Derisa një ditë më herët, Selmani kishte shkëlqyer në gjysmëfinale, ku siguroi një fitore dominuese 9:1 ndaj karateistit nga Uzbekistani, Mekhriddin Turakhonov.

Selmani u bë karateisti i parë që fiton medalje të argjendtë botërore, duke shënuar njëherit njërin prej sukseseve më të mëdha në histori të sportit tonë.

