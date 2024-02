Driton Kuka: Trajnerët të ulin egon e tyre, po e ngulfatin vet sportin dhe talentët e tij

Trajneri i xhudos Driton Kuka ka tërhequr vëmendjen e institucioneve sportive që të merren më shumë me përgatitjen e trajnerëve për sporte të ndryshme në mënyrë që e ardhmja e sportit kosovar të jetë më e mirë.

Trajneri i xhudos Driton Kuka ka tërhequr vëmendjen e institucioneve sportive që të merren më shumë me përgatitjen e trajnerëve për sporte të ndryshme në mënyrë që e ardhmja e sportit kosovar të jetë më e mirë.

Kuka mori pjesë në tryezën sportive që u organizua nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport si dhe nga Komiteti Olimpik i Kosovës ku po punohet në Ligjin e ri të Sportit që pritet të votohet së shpejti në Kuvendin e Kosovës.

Pas tryezës, përmes një postimi në Facebook, Kuka ka thënë se çështjen e përgatitjes së trajnerëve e ka ngritur edhe gjatë bisedimit me njohësit e fushës së spsortit.

“Kosova po ka suksese në grupmosha në 4-5 sporte, do të thotë po fitohen medalje evropiane e botërore por me grupmosha jepen sinjalet të cilat mandej duhet ecur para me profesionalizëm deri në detajet më të vogla. Sfida fillon aty ku talenti nuk mjafton, aty ku profesionalizmi i trajnerëve fillon dhe të tillë kemi pak, shumë pak”, ka shkruar Kuka.

Tutje ai ka shtuar se disa trajner duke mos e pranuar mosdijen e tyre, po e ngulfatin vet sportin dhe talentët e tij.

“Potencova edhe një problem që po i ngulfat talentet. Ego e trajnerëve për të mos pranuar realitetin (mosdijen). Me zëvendësministren Daulina Osmani u dakorduam që të punohet në këtë drejtim. Besoj që do kemi hapa konkret në këtë drejtim, si të ndërtohen garuesit me potencial në garues kulminant. Federatat të kuptojnë që pa trajner elitar nuk ka rezultate elitare. Kosova ka potencial talentësh në shumë sporte por që pak po e prekin kulminacionin”, ka thënë Kukan në fund.