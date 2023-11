Di Maria paralajmëron pensionimin nga Argjentina Angel Di Maria është gati të tërhiqet nga Kombëtarja argjentinase. Sulmuesi 35-vjeçar, i cili vesh fanellën e vendit të tij që prej 2008-ës ka deklaruar se ka vendosur tashmë tërheqjen, e cila do të vijë në fund të këtij sezoni. “Copa America do të jetë kompeticioni i fundit i madh, që unë luaj me përfaqësuesen…