Deputetit të PDK-së i vdes njeriu i dashur, ishte edhe veteran i UÇK-së

Deputeti i PDK-së, Ferat Shala ka njoftuar se ka ndërruar jetë djali i axhës së tij, Naim Shala.

Ferati ka njoftuar se Naim Shala ishte edhe luftëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Miq, familjarë, bashkëluftëtarë dhe bashkëvendas, Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se djali i axhës dhe bashkëluftëtari i orëve të para, Naim Shala, papritmas na la. Naim, e kam të pamundur të pajtohem me faktin që na le. Dhimbja e humbjes tënde do të mbetet përgjithmonë në shpirtin tim. Për varrimin dhe ceremonitë e tjera do të ju njoftojmë me kohë”, ka shkruar Shala.

