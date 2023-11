Dellova e Hyseni shprehen të kënaqur me paraqitjen e Kosovës ndaj Zvicrës Kosova dhe Zvicra kanë luajtur baras me rezultat 1-1 në sfidën e luajtur në “St Jakobs-Park” në qytetin e Bazelit, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024. Për Zvicrën shënoi Vargas, e Hyseni për Kosovën. “Duhet të jemi të kënaqur me çfarë ekipi luajti Zvicra. Jemi të kënaqur të gjithë me këtë pikë”,…