“Çfarë je ti, protestues?” – Rama përplaset me gazetarin në Qafë Thanë
Gjatë konferencës për media në inaugurimin e pikës së përbashkët kufitare “One Stop Shop” në Qafë Thanë, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, u përballën me një pyetje të drejtpërdrejtë nga një gazetar. Gazetari e pyeti kryeministrin Rama lidhur me marrëdhëniet e tij me krerët e qeverisë në…
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Gjatë konferencës për media në inaugurimin e pikës së përbashkët kufitare “One Stop Shop” në Qafë Thanë, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, u përballën me një pyetje të drejtpërdrejtë nga një gazetar.
Gazetari e pyeti kryeministrin Rama lidhur me marrëdhëniet e tij me krerët e qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Ai shprehu pretendimin se Rama shfaqet shpesh në raporte miqësore me kryeministrat e këtij vendi dhe me Ali Ahmetin, por sipas tij, nuk tregon të njëjtin interes për shqiptarët që jetojnë atje dhe problemet me të cilat ata përballen.
Rama ndërhyri menjëherë duke e pyetur gazetarin: “Çfarë je ti, protestues?”. Më pas, ai shpjegoi se Maqedonia e Veriut është shtet sovran dhe se ai nuk ndërhyn në punët e brendshme të një shteti tjetër. Rama theksoi se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë popull shtetformues dhe kanë të gjitha rrugët dhe mundësitë për t’u përfaqësuar përmes partive të shumta politike që ekzistojnë atje.
Kryeministri shqiptar deklaroi se ndërhyrja e kryeministrave në çështjet e brendshme të shteteve fqinje nuk ndihmon marrëdhëniet vëllazërore. Ai shtoi se nuk ka bërë kurrë fushatë për asnjë parti politike në Maqedoninë e Veriut dhe se, në të njëjtën mënyrë, politikanët shqiptarë nga ky vend nuk zhvillojnë fushata në Tiranë.
Rama nënvizoi se ekziston një vijë ndarëse që nuk duhet kaluar, duke shtuar se institucionet shtetërore dhe përfaqësuesit politikë kanë komunikim për çështje të mirëqenies dhe punës së përbashkët. Ai përfundoi duke thënë se shqiptarët kanë të drejtë të ndërveprojnë me njëri-tjetrin pavarësisht kufijve, por brenda kornizave institucionale.