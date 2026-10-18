Çfarë e nxori RENEA-n mbrëmë në protestën para Kryeministrisë? Policia tregon për telefonatën për persona të armatosur

Policia e Shtetit ka njoftuar se përse RENEA ishte e pranishme mbrëmjen e djeshme pranë Kryeministrisë në Tiranë. Drejtues Albert Nushi, shefi i Sektorit të Drejtimit në Departamentin e Sigurisë Publike, deklaroi për mediat se telefonata mbërriti në sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në një moment kur protestuesit po sulmonin efektivët me…

Lajme

18/10/2026 14:30

Policia e Shtetit ka njoftuar se përse RENEA ishte e pranishme mbrëmjen e djeshme pranë Kryeministrisë në Tiranë.

Drejtues Albert Nushi, shefi i Sektorit të Drejtimit në Departamentin e Sigurisë Publike, deklaroi për mediat se telefonata mbërriti në sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, në një moment kur protestuesit po sulmonin efektivët me lëndë piroteknike.

Ditën e djeshme, në sallën operative të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë ka ardhur një telefonatë, sipas së cilës, mes protestuesve kishte elementë të armatosur dhe po qëllohej me armë zjarri në momentin e sulmeve me lëndë piroteknike ndaj Policisë.

Përballë kësaj dhune dhe thirrjeve për vrasje, duke qenë se edhe ditën e djeshme sulmet ndaj Policisë kanë qenë të paprecedenta, Policia e Shtetit mori masa shtesë.

Për të mbrojtur jetën e punonjësve të Policisë në terren, të cilët janë të paarmatosur, në zbatim të ligjit për tubimet, në terren kanë dalë edhe strukturat speciale RENEA, pasi, bazuar në telefonatën e ardhur në sallën operative, ekzistonte rreziku për jetën e punonjësve të Policisë.

Njëkohësisht, gjatë ditës së djeshme, strukturat e specializuara të Policisë së Shtetit, në zbatim të procedurave standarde dhe në përputhje me shkallën e rrezikut, kanë përdorur në mënyrë të kufizuar pajisjet speciale për menaxhimin e turmave, pasi janë gjendur përballë sulmeve me sfera e vida metalike, lëndë piroteknike, bomba moltov, gurë, pllaka guri e sende të forta të cilat kanë dëmtuar dhe kanë rrezikuar jetën e punonjësve të Policisë”, njofton policia./topchannel

Artikuj të ngjashëm

October 18, 2026

Deklarohet Policia e Shtetit: Sekuestruam një karikator me fishekë luftarakë, përdorej...

October 18, 2026

Kishte bërë pazarin për shtëpi, arrestohet qytetari në protestën e Tiranës...

October 18, 2026

Protestat e dhunshme në Tiranë, gjykata cakton masa për 38 protestues,...

October 18, 2026

Italia në kaos, protestat për kostot e jetesës kthehen në luftë guerile

October 18, 2026

Macron reagon pas trazirave në Francë: Nuk ka vend për dhunë...

October 18, 2026

​Përleshje të dhunshme, plaçkitje dhe ndërtesa në flakë në Francë, mbi...

Lajme të fundit

Deklarohet Policia e Shtetit: Sekuestruam një karikator me...

Rasti i Adi Hilës, gazetari shqiptar zbulon detaje të reja

Kishte bërë pazarin për shtëpi, arrestohet qytetari në...

Protestat e dhunshme në Tiranë, gjykata cakton masa...