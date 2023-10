Broja i mëson te Chelsea si duhet ta bëjnë shqiponjën

Broja dhe Conor Gallager ishin dy personazhet e zgjedhur nga Chelsea për të bërë një intervistë të veçantë.

Talenti 22-vjeçar tregoi se festimi me shqiponjë ishte përkatësi për origjinën e tij.

Një ndjenjë habie pushtoi Gallager i cili mendonte se shqiponja nga ana e Brojës ishte për të imituar Anelka, por më pas kuptoi se ishte për Shqipërinë.

Më pas Armando i mësoi te Chelsea sesi të festonin me shqiponjë. /Lajmi.net/

