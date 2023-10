Broja apo Jackson, Pochettino e ka vendosur kush do të luajë këtë fundjavë Trajneri i Chelseat, Mauricio Pochettino, e ka marr vendimin se kush do të luajë kundër Burnleyt, Armando Broja apo Nicolas Jackson. Me Brojan që tashmë është rikthyer plotësisht nga lëndimi, dy sulmuesit do të luftojnë për një vend në 11 startuese, shkruan Lajmi.net. Pochettino duhet të zgjedhë mes dyshes për ndeshjen e së shtunës dhe…