​Bien çmimet e naftës

Çmimet e naftës ranë nën 82 dollarë në tregjet ndërkombëtare, teksa midis tregtarëve mbizotëronte frika se ulja e normave të interesit në SHBA vetëm në fillim të vjeshtës mund ta shtyjë ekonominë më të madhe në botë në recesion dhe të frenojë kërkesën për produkte energjetike.

Në tregun e Londrës, çmimi i një fuçie pas mesditës ishte me 68 centë më i ulët se në mbylljen e tregut në fund të javës së kaluar dhe arriti në 81.95 dollarë. Pothuajse me të njëjtën shumë, fuçia u bë më e lirë në tregun amerikan, ku u tregtua me 79,44 dollarë.