Basketbollisti grek e sulmon serbin pas një dueli në ndeshjen Panathinaikos – Marussia

Adetokumbo u rrëzua përtokë dhe Lukoviq, teksa tentoi t’i rrëmbejë topin e u rrëzua mbi të.

Kjo e tërboi grekun, i cili veproi në mënyrë agresive dhe më pas u ngrit nga dyshemeja dhe vazhdoi të sulmojë serbin, i cili ishte ende i ulur në tokë.

Video është bërë virale, shkruan lajmi.net.

Në fund, Panathinaikos fitoi me 82:71. /Lajmi.net/

Kostas Antetokounmpo ejected in the Greek League game against Maroussi 😨

