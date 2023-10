Ballkani – Dinamo Zagreb, formacionet zyrtare FC Ballkani pret Dinamo Zagrebin në “Fadil Vokrri”, me fillim nga ora 18:45. Dy skuadrat do të ndeshen në kuadër të grupit C të Ligës së Konferencës, përkatësisht rrethit të dytë të ndeshjeve të fazës së grupeve të këtij kompeticioni. Ballkani ka publikuar formacionin zyrtare për ndeshjen e rëndësishme. Blallkani: Koliçi, Kuc, Thaqi, Jashanica, Dellova,…