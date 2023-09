Arsenali fiton ndaj Evertonit Skuadra e Arsenalit ka shënuar fitore ndaj Evertonit, me rezultat minimal 1-0, në kuadër të javës së pestë në Premierligë. Topçinjtë kaluan në epërsi me anë të Gabriel Martinellit, në minutën e 19-të, por goli i tij u anulua nga VAR-i. Më gola nuk pati dhe u mbyll me këtë rezultat pjesa e parë. Në…